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В Волгодонске произошел пожар в дачном домике

Житель Волгодонска остался без дачного домика из-за пожара.
Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске произошел пожар в дачном домике. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 4 марта в СНТ «Волгодонской садовод».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дачный домик начал полыхать около 16:35. Буквально за несколько минут огонь охватил 12 квадратных метров. Клубы черного дыма охватили близлежащие улицы частного сектора. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Хозяин выбежал из горящего жилища до прибытия пожарных.

Потушить домик удалось за полчаса. На месте ЧП работали шесть спасателей и две спецмашины. Теперь хозяину придется потратить немалую сумму на ремонт.