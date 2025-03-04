В Волгодонске произошел пожар в дачном домике

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дачный домик начал полыхать около 16:35. Буквально за несколько минут огонь охватил 12 квадратных метров. Клубы черного дыма охватили близлежащие улицы частного сектора. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Хозяин выбежал из горящего жилища до прибытия пожарных.