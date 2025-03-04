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В Волгодонске автоледи на всей скорости влетела в столб

Не рассчитала: В Волгодонске женщина протаранила ограждение и врезалась в опору ЛЭП.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске автоледи на всей скорости влетела в столб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла около 18:30 на улице Морской 4 марта.

По предварительной информации ведомства, 23-летняя девушка за рулем автомобиля «Лада Граниа» превысила допустимую скорость и не справилась с управлением. В итоге автомобиль протаранил металлическое ограждение и врезался в опору ЛЭП.

Автоледи отделалась испугом и памятой машиной. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.