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Неизвестный открыл огонь из окон дома на Васильевском острове в Петербурге

Преступник нейтрализован, сейчас его везут на медэкспертизу.

Источник: РИА "Новости"

По данным SHOT, сегодня вечером мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. Было слышно минимум четыре выстрела, которые он произвёл из окна дома 51 на 11-й линии Васильевского острова. К месту быстро съехались сотрудники МВД и ОМОН. После того, как с преступником провели переговоры, его задержали и повезли на медосвидетельствование. Информации о пострадавших нет. Предварительно, он находился в состоянии опьянения.