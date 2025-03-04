Неизвестный открыл огонь из окон дома на Васильевском острове в Петербурге

По данным SHOT, сегодня вечером мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. Было слышно минимум четыре выстрела, которые он произвёл из окна дома 51 на 11-й линии Васильевского острова. К месту быстро съехались сотрудники МВД и ОМОН. После того, как с преступником провели переговоры, его задержали и повезли на медосвидетельствование. Информации о пострадавших нет. Предварительно, он находился в состоянии опьянения.