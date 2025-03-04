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В Ростове на Нагибина сгорел эвакуатор

В Ростове напротив ДГТУ сгорел эвакуатор.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на проспекте Нагибина сгорел эвакуатор. Происшествие случилось вечером 4 марта напротив ДГТУ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным спасателей, водитель эвакуатор, а направлялся в сторону серверного. В районе ДГТУ автомобиль начал полыхать. Мужчина пулей вылетел из салона транспорта и вызвал пожарных. Прибывшие спасатели оперативно потушили огонь.

На месте ЧП работали восемь спасателей. С помощью двух автоцистерн им удалось потушить эвакуатор. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.