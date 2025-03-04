Сийярто: США готовы обсуждать отмену части санкций против России

«Нынешняя администрация США абсолютно открыта к тому, что [санкции], принятые при [бывшем президенте Штатов Джо] Байдене, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — сказал Сийярто в интервью венгерскому телеканалу М1. Он добавил, что санкции мешают Венгрии покупать российский природный газ и затрудняют сотрудничество в сфере ядерной энергетики.