Сийярто: США готовы обсуждать отмену части санкций против России

Сийярто отправился в США на переговоры.
Администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность обсудить отмену американских санкций против России в энергетической сфере. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.
«Нынешняя администрация США абсолютно открыта к тому, что [санкции], принятые при [бывшем президенте Штатов Джо] Байдене, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — сказал Сийярто в интервью венгерскому телеканалу М1. Он добавил, что санкции мешают Венгрии покупать российский природный газ и затрудняют сотрудничество в сфере ядерной энергетики.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений между Россией и США необходима отмена санкционных мер. Он напомнил, что РФ считает эти санкции нелегитимными. На данный момент официальных заявлений по этому вопросу от американской стороны не поступало, пишет «Национальная служба новостей».