В Санкт-Петербурге неизвестный стрелок ранил девушку у здания ИТМО

В Санкт-Петербурге неизвестный стрелок ранил девушку на Кронверкском проспекте около здания университета ИТМО, она госпитализирована. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что в жертву стрелял мужчина, находившийся за рулем автомобиля. Предположительно, стрелявший скрылся с места преступления.
В настоящее время в Санкт-Петербурге объявлен план «Перехват». Обстоятельства инцидента выясняются.
По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», владельца автомобиля установили — это житель Васильевского острова.