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В Санкт-Петербурге неизвестный стрелок ранил девушку у здания ИТМО

В настоящее время в городе объявлен план «Перехват».

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге неизвестный стрелок ранил девушку на Кронверкском проспекте около здания университета ИТМО, она госпитализирована. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что в жертву стрелял мужчина, находившийся за рулем автомобиля. Предположительно, стрелявший скрылся с места преступления.

В настоящее время в Санкт-Петербурге объявлен план «Перехват». Обстоятельства инцидента выясняются.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», владельца автомобиля установили — это житель Васильевского острова.