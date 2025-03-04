Полузащитнику Fight Nights Абациеву грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество

Полузащитник клуба Медиалиги Fight Nights Абдулла Абациев проходит по делу о мошенничестве в качестве обвиняемого и находится под следствием. Об этом сообщил спортивный директор команды Дмитрий Шишков.
Как отметил Шишков, в конце 2024 года руководство клуба решило продлить контракт с футболистом, рассчитывая на его участие в новом сезоне. Однако из-за проблем с законом Абациев фактически завершил карьеру.
По словам спортивного директора, игрок отбывает наказание и, вероятно, пробудет в местах лишения свободы продолжительное время, так как ему грозит срок более 10 лет. При этом совершенное преступление не связано с угрозой жизни, а имеет финансовый характер.
В прошлом Абациев выступал за сборную Азербайджана и принял участие в товарищеском матче против сборной США в 2014 году.
Ранее блогеру Аязу Шабутдинову, который проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, продлили срок содержания под стражей еще на полгода.