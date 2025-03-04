На шахте «Воркутинская» зафиксировали превышение концентрации метана

«На шахте “Воркутинская” идут работы по разгазированию лавы 912-ю. 3 марта в лаве пласта Тройного произошло отслоение пород кровли, в результате чего нарушилась целостность и стабильность работы двух дегазационных скважин, и многофункциональная газоаналитическая шахтная система “Микон’зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации метана”, — говорится в сообщении.