На шахте «Воркутинская» зафиксировали превышение концентрации метана

На шахте «Воркутинская» в Республике Коми зарегистрировано превышение концентрации метана, работники эвакуированы на поверхность.
В пресс-службе АО «Воркутауголь» заявили, что в результате нарушена работа двух «дегазационных» скважин.
«На шахте “Воркутинская” идут работы по разгазированию лавы 912-ю. 3 марта в лаве пласта Тройного произошло отслоение пород кровли, в результате чего нарушилась целостность и стабильность работы двух дегазационных скважин, и многофункциональная газоаналитическая шахтная система “Микон’зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации метана”, — говорится в сообщении.
В результате случившегося никто не пострадал.
«В настоящее время работы по разгазированию горных выработок продолжаются», — отметили в пресс-службе.
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