Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США и Украина подпишут сделку по добыче полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский готов подписать сделку по добыче полезных ископаемых, которую предлагает США. Администрация лидера штатов призывает извиниться перед Дональдом Трампом.

Сделка США и Украины еще не формализована.

Президент Украины Владимир Зеленский готов подписать сделку по добыче полезных ископаемых, которую предлагает США. Администрация лидера штатов призывает извиниться перед Дональдом Трампом.

«Официальные лица США в последние дни говорили с официальными лицами в Киеве о подписании сделки по добыче полезных ископаемых, несмотря на пятничный скандал, и призвали советников Зеленского убедить украинского президента открыто извиниться перед Трампом. Во вторник Зеленский написал на X, что Украина готова подписать сделку, и назвал встречу в Овальном кабинете “прискорбной”, — передает Reuters.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в готовности подписать соглашение с США по добыче минеральных ресурсов, указывая на односторонние обязательства, которые налагались на Украину. В ответ на это, администрация президента США предложила упрощенную версию договора, которая предусматривала возможность последующего уточнения деталей. Это стало частью усилий по укреплению двусторонних отношений и развитию сотрудничества в области добычи полезных ископаемых.