Reuters: США и Украина подпишут сделку по добыче полезных ископаемых

Сделка США и Украины еще не формализована.
Президент Украины Владимир Зеленский готов подписать сделку по добыче полезных ископаемых, которую предлагает США. Администрация лидера штатов призывает извиниться перед Дональдом Трампом.
«Официальные лица США в последние дни говорили с официальными лицами в Киеве о подписании сделки по добыче полезных ископаемых, несмотря на пятничный скандал, и призвали советников Зеленского убедить украинского президента открыто извиниться перед Трампом. Во вторник Зеленский написал на X, что Украина готова подписать сделку, и назвал встречу в Овальном кабинете “прискорбной”, — передает Reuters.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в готовности подписать соглашение с США по добыче минеральных ресурсов, указывая на односторонние обязательства, которые налагались на Украину. В ответ на это, администрация президента США предложила упрощенную версию договора, которая предусматривала возможность последующего уточнения деталей. Это стало частью усилий по укреплению двусторонних отношений и развитию сотрудничества в области добычи полезных ископаемых.