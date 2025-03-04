Reuters: США и Украина подпишут сделку по добыче полезных ископаемых

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в готовности подписать соглашение с США по добыче минеральных ресурсов, указывая на односторонние обязательства, которые налагались на Украину. В ответ на это, администрация президента США предложила упрощенную версию договора, которая предусматривала возможность последующего уточнения деталей. Это стало частью усилий по укреплению двусторонних отношений и развитию сотрудничества в области добычи полезных ископаемых.