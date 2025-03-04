В ООН приняли российскую резолюцию по 80-й годовщине Второй мировой

Кроме того, резолюция содержит предложения о проведении торжественных заседаний Генассамблеи в честь жертв Второй мировой войны каждые пять лет, начиная с 2025 года. Эти мероприятия станут напоминанием о необходимости помнить исторические уроки и отдавать должное всем, кто пострадал во время войны.