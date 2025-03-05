США свернули военную помощь Украине: что теперь грозит ВСУ

Как сообщает CNN, Зеленский выразил сожаление в связи с произошедшим скандалом в Белом доме, однако извинений не последовало. Дискуссия между двумя лидерами продолжилась в форме заочного общения. 3 марта, в беседе с The Associated Press, Зеленский подчеркнул, что до достижения мирного соглашения путь предстоит долгий и сложный, отметив, что «никто еще не начал делать шаги» в этом направлении. На это заявление Трамп отреагировал критически, назвав его «худшим из возможных», которое мог сделать Зеленский.