США свернули военную помощь Украине: что теперь грозит ВСУ

США заморозили военную поддержку ВСУ.
США приостановили поставки оружия Киеву, сообщают американские СМИ. Таким образом Вашингтон намеревается принудить Киев к мирным переговорам. По оценкам экспертов, это решение серьезно осложнит положение украинцев на поле боя. Подробности — в материале URA.RU.
Украина осталась без военной помощи США после скандала в Белом домеФото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense.
Каким было решение США.
США решили прекратить поддержку Украины, сообщили американские СМИ 3 марта. По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп провел встречу с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, чтобы обсудить меры воздействия на Киев. В связи с приостановкой помощи Белый дом заявил, что она будет возобновлена только после того, как Украина продемонстрирует приверженность мирному процессу.
Постановление о приостановлении поставок затрагивает всю военную технику, которая еще не была доставлена на украинскую территорию. Оно включает в себя вооружения, находящиеся в процессе транспортировки или подготовки к отправке из Польши. Данное решение было принято вследствие конфликта между президентом США и украинским лидером.
Зеленский решил не извиняться после скандала в Белом домеФото: Официальный сайт президента Украины.
Почему США остановили поставки оружия ВСУ.
Как сообщает CNN, Зеленский выразил сожаление в связи с произошедшим скандалом в Белом доме, однако извинений не последовало. Дискуссия между двумя лидерами продолжилась в форме заочного общения. 3 марта, в беседе с The Associated Press, Зеленский подчеркнул, что до достижения мирного соглашения путь предстоит долгий и сложный, отметив, что «никто еще не начал делать шаги» в этом направлении. На это заявление Трамп отреагировал критически, назвав его «худшим из возможных», которое мог сделать Зеленский.
«Этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки», — написал он в сети Truth Social.
Телеканал CNN охарактеризовал приостановку помощи как «явный показатель ухудшения отношений» между Украиной и США после того, как Трамп приступил к исполнению обязанностей президента. Согласно информации, предоставленной агентством Reuters, поставки были остановлены 4 марта в 4:30 по московскому времени. Подтверждение этого поступило и из Польши: премьер-министр Дональд Туск заявил, что поставки через транзитный хаб в Жешуве на юго-востоке страны больше не осуществляются.
США поставили Украине три системы PatriotФото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense.
Какой была военная помощь США Украине.
Согласно предоставленным данным Госдепартамента США, в период конфликта общий объем военной помощи, направленной из Вашингтона в Киев, составил 65,9 миллиарда долларов. В перечень поставленного вооружения входят десятки наименований для использования на суше, в воздухе и на море.
Среди прочего, Украина получила три батареи системы Patriot, 12 зенитно-ракетных систем NASAMS, свыше 40 систем реактивного залпового огня HIMARS, более 3 000 зенитных ракет Stinger, 31 танк Abrams, свыше 10 тысяч противотанковых комплексов Javelin и более 500 миллионов различных патронов и гранат.
Как происходила военная помощь.
Соединенные Штаты применяют различные подходы для поддержки Киева. Один из ключевых инструментов — это Президентское право передачи (Presidential Drawdown Authority — PDA), которое дает президенту возможность оперативно, минуя одобрение Конгресса, пересылать вооружение из американских военных запасов. С августа 2021 года по этой программе в Киев было отправлено оборудование на сумму 31,7 миллиарда долларов.
Также США активно используют Инициативу по оказанию помощи Украине в области безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative — USAI). Эта программа, координируемая Пентагоном, предусматривает закупку военной техники для Украины у американских оборонных предприятий.
Дополнительно, Госдепартамент США управляет Программой оказания финансовой военной помощи иностранным государствам (Foreign Military Financing — FMF). Этот механизм позволяет партнерским странам получать не только технику и услуги, но и обучение. Финансирование в рамках FMF осуществляется либо через безвозвратные гранты, либо через предоставление кредитов.
Из пакета военной помощи Украине, одобренного в период президентства Джо Байдена, еще не израсходовано порядка 4 млрд долларов. Республиканская администрация новых пакетов не одобряла.
Способность ВСУ сопротивляться напору российской армии сильно упала из-за решения СШАФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Что ждет Украину без поддержки.
В краткосрочной перспективе пауза в поставках мало повлияет на ситуацию. В долгосрочной же — очень сильно, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.
«Все поставляется не день в день один к одному, поэтому какие-то запасы накоплены, — пояснил РБК эксперт свою точку зрения. — Но если приостановка поставок затянется, то это очень сильно скажется по каким-то позициям через пару недель, по каким-то — через пару месяцев».
США — основной поставщик вооружений для ВСУ. По части позиций они обеспечивают треть оборудования, по части — половину, по части — больше половины, отмечает Крамник.
Приостановка военной помощи — способ оказать давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам, считает глава сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. Об этом эксперт также рассказал РБК.
«Трамп замечательно ведет бизнес-дела, которые всегда связаны с давлением на другую сторону. Вполне возможно, что речь идет не о полной остановке, но именно о приостановке поставок, — сказал РБК эксперт. — Без американской помощи Украина не сможет долгое время вести боевые действия с достаточной интенсивностью и масштабом, даже несмотря на помощь европейцев. США — это основа как НАТО, так и системы евроатлантической безопасности».
При замороженной американской поддержке Киев сможет поддерживать текущий темп боевых действий в течение нескольких недель — возможно, до начала лета, сообщает CNN со ссылкой на западных чиновников. Тем временем под вопросом оказалась и военная помощь со стороны Евросоюза. По данным Politico, ЕС приостановил разработку нового пакета поддержки Киева на сумму 20 млрд евро.