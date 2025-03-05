Российские подразделения наступают в Харьковской области.
Российская армия выдвинулась из Белгородской области и зашла в Харьковскую область Украины. Об этом сообщили военкоры.
«ВС РФ продвинулись у погранпункта “Нехотеевка” в Белгородской области в сторону Украины. С украинской стороны находится Гоптовка, от Харькова ее отделяют 27 километров», — сообщается в telegram-канале «Военкоры русской весны».
Агентство направило редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее российская армия продолжила успешное освобождение от противника курского приграничья. Военным уже удалось освободить около 70% территории, занятой ВСУ.