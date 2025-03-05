Axios: Трамп видит в Путине партнера, а в Зеленском — врага

«Решение президента Трампа приостановить всю военную помощь Украине является последним в череде шагов, которые могли бы быть вырваны из личного списка пожеланий Владимира Путина. Дружелюбие к Москве происходит на фоне его стремления содействовать миру на Украине и улучшению отношений между ядерными сверхдержавами», — говорится в статье Axios.