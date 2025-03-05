Axios: Трамп видит в Путине партнера, а в Зеленском — врага

Трамп предпринимает шаги для восстановления связей с Россией.
Президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине, что является элементом cтратегии, благоприятствующей Москве. Таким образом идет последовательное сближение Соединенных штатов с Россией, при этом Вашингтон желает смены власти в Киеве. Об этом пишут американские СМИ.
«Решение президента Трампа приостановить всю военную помощь Украине является последним в череде шагов, которые могли бы быть вырваны из личного списка пожеланий Владимира Путина. Дружелюбие к Москве происходит на фоне его стремления содействовать миру на Украине и улучшению отношений между ядерными сверхдержавами», — говорится в статье Axios.
По сведениям издания, кроме приостановки военной помощи, Трамп также рассматривает возможность смягчения экономических санкций в отношении РФ. Вместе с тем, американский лидер намекает на смену режима в Киеве и возможную отставку президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщало URA.RU, Владимир Зеленский поручил своему министру обороны и другим чиновникам обратиться к США напрямую и «уточнить ситуацию» с приостановкой поставок оружия. Ранее Дональд Трамп после конфликта с Зеленским решил поручить своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения отправки вооружения. Тем не менее, пока США продолжают поддерживать Киев.