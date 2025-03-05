В Киеве, Одессе и Черноморске прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует «Страна.ua».
В Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
Кроме того, сирены включены в Одесской области. Взрывы прогремели в Одессе и Черноморске.
«О взрыве в Одессе сообщают местные паблики», — отметили украинские журналисты.
Взрывы также раздались в Харькове и Сумах.
В Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Одессе в результате взрывов повреждения получил объект энергетики.