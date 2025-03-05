В Махачкале объявили режим КТО

В период действия режима КТО власти имеют право осуществлять проверку документов, досмотр транспортных средств и людей, ограничивать движение, усиливать охрану важных объектов, приостанавливать связь и контролировать телефонные переговоры. Также могут быть введены ограничения на продажу оружия и алкоголя.