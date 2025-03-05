Выстрелил в девушку и дал по газам: в Петербурге объявили план-перехват из-за агрессивного водителя на дорогой иномарке

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о другом инциденте со стрельбой, во время которого мужчина открыл огонь из окна дома на Васильевском острове. Выяснилось, что стрелявший перебрал с алкоголем и начал палить в воздух из травматического оружия. К счастью, никто не пострадал, а полиция быстро задержала хулигана.