Выстрелил в девушку и дал по газам: в Петербурге объявили план-перехват из-за агрессивного водителя на дорогой иномарке

В Санкт-Петербурге водитель BMW Х5 выстрелил в девушку из окна автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. ЧП произошло недалеко от университета ИТМО. Подробности сообщает «КП-Санкт-Петербург».
Как сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, полицейские сразу же объявили план-перехват для задержания мужчины. По предварительным данным, стрелявшим мог оказаться бывший ухажер пострадавшей девушки.
«Потерпевшая госпитализирована. Полицией приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего», — уточнили в ведомстве.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о другом инциденте со стрельбой, во время которого мужчина открыл огонь из окна дома на Васильевском острове. Выяснилось, что стрелявший перебрал с алкоголем и начал палить в воздух из травматического оружия. К счастью, никто не пострадал, а полиция быстро задержала хулигана.