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В Махачкале неизвестные оказали вооружённое сопротивление правоохранителям

В пригороде Махачкалы введён режим КТО.

Источник: Аргументы и факты

В Дагестане неизвестные, которые возможно связаны с подготовкой преступления, оказали вооружённое сопротивление правоохранителям, информирует оперштаб республики.

В оперштабе уточнили, что речь идёт о преступлении «террористической направленности».

«В ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности неизвестными лицами оказано вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Начальник управления Федеральной службы безопасности по Республике Дагестан принял решение о введении правового режима КТО.

Режим контртеррористической операции установлен в административных границах Кировского района Махачкалы. Мера принята для недопущения совершения терактов, задержания террористов и обеспечения безопасности населения.

Ранее сообщалось, что в населённом пункте Семендер в пригороде Махачкалы объявили режим контртеррористической операции.