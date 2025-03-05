В Махачкале неизвестные оказали вооружённое сопротивление правоохранителям

В Дагестане неизвестные, которые возможно связаны с подготовкой преступления, оказали вооружённое сопротивление правоохранителям, информирует оперштаб республики.
В оперштабе уточнили, что речь идёт о преступлении «террористической направленности».
«В ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности неизвестными лицами оказано вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Начальник управления Федеральной службы безопасности по Республике Дагестан принял решение о введении правового режима КТО.
Режим контртеррористической операции установлен в административных границах Кировского района Махачкалы. Мера принята для недопущения совершения терактов, задержания террористов и обеспечения безопасности населения.
Ранее сообщалось, что в населённом пункте Семендер в пригороде Махачкалы объявили режим контртеррористической операции.