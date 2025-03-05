В поселке Семендер в пригороде Махачкалы объявили режим КТО

По данным оперативного штаба Дагестана, причиной введения КТО стала проверка информации о возможной подготовке теракта. В ходе спецоперации неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранительным органам, после чего ФСБ приняло решение о введении особого режима в Кировском районе столицы республики.