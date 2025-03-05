В пригороде Махачкалы блокировали боевиков, напавших на полицейских

«Сегодня ночью в Кировском районе города Махачкалы Республики Дагестан в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена передвигавшаяся на легковом автомобиле группа лиц из четырех человек, планировавших осуществить нападение на один из объектов правоохранительных органов», — сообщили в НАК.