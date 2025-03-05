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В пригороде Махачкалы блокировали боевиков, напавших на полицейских

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Группа из четырех боевиков, планировавших напасть на один из объектов правоохранительных органов, обнаружена в Дагестане, они блокированы на окраине поселка Семендер, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Источник: © РИА Новости

Ранее администрация Махачкалы сообщила, что в Семендере ввели режим контртеррористической операции (КТО).

«Сегодня ночью в Кировском районе города Махачкалы Республики Дагестан в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена передвигавшаяся на легковом автомобиле группа лиц из четырех человек, планировавших осуществить нападение на один из объектов правоохранительных органов», — сообщили в НАК.

Преступники при попытке их задержания открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Боевиков блокировали на окраине поселка Семендер, принимаются меры по их нейтрализации. Жители домов, находящихся в районе КТО, эвакуированы.