В пригороде Махачкалы блокировали боевиков, напавших на полицейских

Ранее администрация Махачкалы сообщила, что в Семендере ввели режим контртеррористической операции (КТО).
«Сегодня ночью в Кировском районе города Махачкалы Республики Дагестан в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена передвигавшаяся на легковом автомобиле группа лиц из четырех человек, планировавших осуществить нападение на один из объектов правоохранительных органов», — сообщили в НАК.
Преступники при попытке их задержания открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Боевиков блокировали на окраине поселка Семендер, принимаются меры по их нейтрализации. Жители домов, находящихся в районе КТО, эвакуированы.