Расстрелявший девушку возле ИТМО в Петербурге мужчина найден мёртвым

Мужчина разыскивался за покушение на убийство 38-летней женщины, которую он тяжело вечером ранил 4 марта. Предположительно, это её бывший возлюбленный. У пострадавшей диагностировали переломы голени и бедра, а также шесть огнестрельных ранений. Сейчас за её жизнь борются врачи.