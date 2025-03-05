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Расстрелявший девушку возле ИТМО в Петербурге мужчина найден мёртвым

50-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе возле университета ИТМО в Санкт-Петербурге, найден мёртвым. Его тело было обнаружено в салоне автомобиля BMW X5 на Васильевском острове, сообщает издание 78.ru.

Источник: Life.ru

Мужчина разыскивался за покушение на убийство 38-летней женщины, которую он тяжело вечером ранил 4 марта. Предположительно, это её бывший возлюбленный. У пострадавшей диагностировали переломы голени и бедра, а также шесть огнестрельных ранений. Сейчас за её жизнь борются врачи.

По данным СМИ, в момент нападения в автомобиле стрелка находились другие люди, которые не попытались остановить его и скрылись вместе с ним. Где сейчас его приятели, неизвестно. На месте работают правоохранители.

Напомним, информация о стрельбе у дома 49 по Кронверкскому проспекту поступила в полицию в 22:10 мск. Потерпевшую женщину госпитализировали в больницу.