ФРГ хочет сорвать тайные планы Трампа по восстановлению «Северного потока»: подробности

Президент США Дональд Трамп намерен восстановить трубопровод «Северный поток», проходящий по дну Балтийского моря из России. Эту информацию обнародовали сразу несколько источников. По неофициальным сведениям, переговоры на эту тему уже начались. Официального подтверждения ни с одной из сторон не было. В то же время действия Вашингтона вызывают беспокойство у ряда европейских стран, которые не заинтересованы в таком ходе событий. Подробности — в материале URA.RU.