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НАК: четыре человека планировали нападение на правоохранителей в Махачкале

Преступники планировали напасть на один из объектов правоохранительных органов.

Источник: Аргументы и факты

Четверо злоумышленников намеревались напасть на один из объектов правоохранительных органов в Республике Дагестан, информирует Национальный антитеррористический комитет.

В НАК уточнили, что объект расположен в Кировском районе Махачкалы.

Во время задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам дорожно-постовой службы.

На место прибыли силовики и блокировали злоумышленников на окраине посёлка Семендер.

В НАК добавили, что была осуществлена эвакуация жителей домов, находящихся в районе домов.

Ранее сообщалось, что в населённом пункте Семендер в пригороде Махачкалы установлен режим КТО.