НАК: четыре человека планировали нападение на правоохранителей в Махачкале

Четверо злоумышленников намеревались напасть на один из объектов правоохранительных органов в Республике Дагестан, информирует Национальный антитеррористический комитет.
В НАК уточнили, что объект расположен в Кировском районе Махачкалы.
Во время задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам дорожно-постовой службы.
На место прибыли силовики и блокировали злоумышленников на окраине посёлка Семендер.
В НАК добавили, что была осуществлена эвакуация жителей домов, находящихся в районе домов.
Ранее сообщалось, что в населённом пункте Семендер в пригороде Махачкалы установлен режим КТО.