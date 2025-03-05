Мужчина, стрелявший по людям в Петербурге, найден мертвым

В северной столице 4 марта дважды открывали огонь по прохожим. Сначала на 11-й линии Васильевского острова мужчина стрелял из травматического пистолета из окон своей квартиры. По предварительной информации, во время стрельбы никто не пострадал. Вскоре произошел второй случай, в котором около здания Национального исследовательского университета (ИТМО) на Кронверкском проспекте, 49 молодой человек выстрелил по своей бывшей возлюбленной и скрылся на немецком внедорожнике. Подробнее о версиях происшествий — в сбойке URA.RU.