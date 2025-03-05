Дети получили травмы на ледовой горке

В прошлый раз, когда сбрасывали воду, на этом месте образовалась стихийная горка. Многие дети пришли туда с ледянками и другими приспособлениями, которые они нашли на помойке. Некоторые из них получили травмы. Все прекрасно понимают, что сколько ни говори детям, что это опасно, они всё равно пойдут кататься на этой горке, которая может быть рассадником инфекции.