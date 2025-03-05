Дети получили травмы на ледовой горке

Жители Чуркина во Владивостоке страдают от текущей всю зиму канализации. Стекающая вода замерзает и превращается в ледяную горку. На ней получают травмы и взрослые, и дети.
Многолетняя беда.
Жители домов, находящихся вблизи косогора, по которому течет эта жидкость, серьезно обеспокоены за здоровье и жизнь друг друга. Как сообщают местные жители, сливы происходят не в первый раз, а на протяжении нескольких лет.
Сброс канализационных вод происходит с улицы Пихтовой, 21. Вода течёт по склону к двухэтажному частному дому по адресу Сосновая, 9, а затем вниз, между бараками по адресам Ёлочная, 7а и Ёлочная, 7. После этого вода горкой стекает к дому по адресу Надибаидзе, 11, заливая дорогу к мусорным контейнерам и половину проезжей части.
Дети массово травмируются.
«Три недели назад мой внук получил травму спины на этом гололёде, обращались в травмпункт, потом я с киркой долбила там лёд и песком сыпала. Находясь дома, часто через окно видела, что дети падают и получают травмы. Кто-то руки и ноги отбивал, кто-то головой даже ударялся», — поделилась активистка из дома, который страдает от пролива канализации, Раиса Прокофьева.
На этом же участке горки получила травму жительница дома. Так как замерзшая вода проходит не только по косогору, но и по лестницам к домам. Неудачно пройдясь по ней, она поскользнулась и сломала руку.
В прошлый раз, когда сбрасывали воду, на этом месте образовалась стихийная горка. Многие дети пришли туда с ледянками и другими приспособлениями, которые они нашли на помойке. Некоторые из них получили травмы. Все прекрасно понимают, что сколько ни говори детям, что это опасно, они всё равно пойдут кататься на этой горке, которая может быть рассадником инфекции.
Надеются на приход тепла.
«Заявку в УК сделала, чтобы у нашего дома посыпали песком дорогу и к мусорке проход. Еще зимой я звонила в администрацию, сообщила о сбросе и стихийной горке. Диспетчер передала в горводоканал заявку и в отдел АТУ первомайского района. Пока проблема не решена», — добавила Раиса Прокофьева.
В марте этого года горка начала таять из-за положительной температуры воздуха. Поэтому жители домов начали радоваться приходу весны, но то, что всё тает, не устраняет проблему протечки канализации. Нынешнее похолодание вновь всё превратило в каток.
Юристы рекомендуют обращаться жителям в суд на коммунальщиков, но те почему-то этого делать не спешат.