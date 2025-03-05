Ранившего девушку на Кронверском проспекте стрелка на BMW X5 нашли мертвым

Петербургский стрелок, который тяжело ранил девушку рядом с университетом ИТМО, найден мертвым.
Об этом 5 марта сообщили «Известия», ссылаясь на свои источники.
Тело 50-летнего мужчины, разыскиваемого по делу о покушении на убийство 38-летней женщины, было обнаружено в автомобиле BMW X5 на Васильевском острове.
По информации источников, на этом автомобиле преступник уехал с места происшествия в сопровождении нескольких соратников.
Напомним, 4 марта в Санкт-Петербурге неизвестный стрелок ранил девушку на Кронверкском проспекте около здания университета ИТМО, она была госпитализирована.