Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ранившего девушку на Кронверском проспекте стрелка на BMW X5 нашли мертвым

Именно на этом автомобиле он скрылся с места преступления вместе со своими товарищами.

Источник: Аргументы и факты

Петербургский стрелок, который тяжело ранил девушку рядом с университетом ИТМО, найден мертвым.

Об этом 5 марта сообщили «Известия», ссылаясь на свои источники.

Тело 50-летнего мужчины, разыскиваемого по делу о покушении на убийство 38-летней женщины, было обнаружено в автомобиле BMW X5 на Васильевском острове.

По информации источников, на этом автомобиле преступник уехал с места происшествия в сопровождении нескольких соратников.

Напомним, 4 марта в Санкт-Петербурге неизвестный стрелок ранил девушку на Кронверкском проспекте около здания университета ИТМО, она была госпитализирована.