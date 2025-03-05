В Дагестане блокировали мужчин, планировавших атаку на объекты силовиков

«Ночью на 5 марта в Кировском районе города Махачкалы в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена передвигавшаяся на легковом автомобиле группа лиц из четырех человек. Они были блокированы на окраине поселка Семендер, принимаются меры по их нейтрализации», — говорится в сообщении НАК, содержание которого приводит РИА Новости.