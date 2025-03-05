Суд по иску Генпрокуратуры арестовал активы железнодорожных операторов

Дело касается незаконного обращения в частную собственность госимущества, в том числе железнодорожных вагонов. В иске Генпрокуратура потребовала взыскать 30,1 млрд рублей с бизнесменов Алексея Тайчера, Салмана Бабаева, а также АО «Вектор Рейл». По версии прокуратуры, эти деньги были получены преступным путем и должны быть обращены в доход государства.