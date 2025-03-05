Суд по иску Генпрокуратуры арестовал активы железнодорожных операторов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал активы вагонного оператора «Вектор Рейл» и владельца крупнейшего парка вагонов для нефтехимии «СГ-Транс». Такое решение судья принял, ознакомившись с иском Генпрокуратуры. Об этом сообщает РБК.
Дело касается незаконного обращения в частную собственность госимущества, в том числе железнодорожных вагонов. В иске Генпрокуратура потребовала взыскать 30,1 млрд рублей с бизнесменов Алексея Тайчера, Салмана Бабаева, а также АО «Вектор Рейл». По версии прокуратуры, эти деньги были получены преступным путем и должны быть обращены в доход государства.
В итоге, по данным РБК, суд арестовал 12 юридических лиц, связанных с оператором железнодорожных вагонов «Вектор Рейл». Также арест введен в отношении «СГ-Транс» — крупнейшего в России собственника парка для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии.
Как писал KP.RU, экс-совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексей Тайчер был задержан в Москве в июне 2024 года.
Ранее суд Петербурга арестовал активы UniCredit Bank AG по делу «РусХимАльянса». Сумма арестованных активов составила более 45,7 млрд рублей.
А 4 марта было арестовано имущество экс-гендиректора Google в России на 232 млн рублей. Суд арестовал автомобили, земельный участок и мотоцикл обвиняемой в невыполнении финансовых обязательств компании Юлии Соловьёвой.