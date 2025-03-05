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Хабаровская мэрия заплатит горожанке, пострадавшей от уличных собак

В Хабаровске с администрации города будет взыскана компенсация морального вреда в пользу горожанки, на которую напали собаки.

Источник: AP 2024

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в октябре 2024 года на улице Уссурийской в краевом центре на 27-летнюю девушку кинулись две бездомные собаки. Одна из них укусила горожанку за ногу. Потерпевшая обратилась в травмпункт, где ей зафиксировали открытую рану голени. Длительное время пришлось ставить уколы против бешенства, на месте укуса остался шрам.

Девушка обратилась с иском о компенсации морального вреда. Прокуратура поддержала, и суд постановил взыскать с администрации Хабаровска 50 тысяч рублей в пользу пострадавшей.