Хабаровская мэрия заплатит горожанке, пострадавшей от уличных собак

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в октябре 2024 года на улице Уссурийской в краевом центре на 27-летнюю девушку кинулись две бездомные собаки. Одна из них укусила горожанку за ногу. Потерпевшая обратилась в травмпункт, где ей зафиксировали открытую рану голени. Длительное время пришлось ставить уколы против бешенства, на месте укуса остался шрам.