В Нижнем Тагиле мужчина оставил на лавочке завёрнутого в одеяло младенца

«Мы моментально доставили малыша в реанимационное отделение детской больницы в Нижнем Тагиле. У него диагностировано общее переохлаждение. Врачи продолжают бороться за его жизнь, а полиция активно ищет его родителей», — сообщил Валерий Горелых, представитель пресс-службы местного МВД.
Полицейские обошли соседние дома, проверяют женские консультации и изучают видеозаписи с камер наблюдения. По одной из версий, младенца оставил мужчина, чью личность сейчас устанавливают. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Приднестровье женщину отправили в лечебницу за то, что она пыталась угостить детей печеньем с крысиным ядом. Подозреваемая раздавала выпечку в парке, и одна из девочек успела попробовать булочку.