В Нижнем Тагиле мужчина оставил на лавочке завёрнутого в одеяло младенца

В Свердловской области полиция ищет родителей малыша, который чуть не замёрз на улице рядом с жилым домом. Как сообщает УМВД региона, инцидент произошёл утром 4 марта. Один из местных жителей, выйдя из подъезда, заметил на скамейке свёрток и обнаружил в нём младенца. Мужчина срочно занёс ребёнка внутрь, вызвал полицию и скорую помощь. Медики оперативно госпитализировали мальчика, который, по предварительным данным, родился всего сутки назад.