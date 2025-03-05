The Telegraph: Трампу будет мало извинений Зеленского

Извинений президента Украины Владимира Зеленского может оказаться недостаточно для снятия напряженности в отношениях с США. В Лондоне опасаются, что реакция Вашингтона может быть более жесткой в связи со скандалом, который возник в ходе переговоров Зеленского и главы США Дональда Трампа в Белом доме. Об этом пишет британское издание The Telegraph.