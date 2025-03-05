МЧС: после взрыва в жилом доме Белореченска эвакуировали 54 человека

На месте взрыва работает МЧС.
В жилом доме Белореченска произошел взрыв, в результате которого эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей. Об этом сообщает МЧС.
«В 5-этажном многоквартирном доме по ул. Красная произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилось межэтажное перекрытие между 4 и 5 этажами», — передает МЧС по Краснодарскому краю в официальном telegram-канале.
Согласно предварительной информации, есть 5 пострадавших. Им оказывается помощь.
На месте уже работают экстренные службы. Действуют 67 специалистов, а также привлечено 23 единицы техники. Есть ли погибшие — неизвестно.
Ранее появились кадры с последствиями взрыва в жилом доме в Белореченске. Видео было опубликовано очевидцами.