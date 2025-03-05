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МЧС: после взрыва в жилом доме Белореченска эвакуировали 54 человека

В жилом доме Белореченска произошел взрыв, в результате которого эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей. Об этом сообщает МЧС.

На месте взрыва работает МЧС.

В жилом доме Белореченска произошел взрыв, в результате которого эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей. Об этом сообщает МЧС.

«В 5-этажном многоквартирном доме по ул. Красная произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилось межэтажное перекрытие между 4 и 5 этажами», — передает МЧС по Краснодарскому краю в официальном telegram-канале.

Согласно предварительной информации, есть 5 пострадавших. Им оказывается помощь.

На месте уже работают экстренные службы. Действуют 67 специалистов, а также привлечено 23 единицы техники. Есть ли погибшие — неизвестно.

Ранее появились кадры с последствиями взрыва в жилом доме в Белореченске. Видео было опубликовано очевидцами.