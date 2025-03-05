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МЧС РФ: в Краснодарском крае частично повреждён многоквартирный дом

По предварительным данным, произошёл хлопок газовоздушной смеси.

В Белореченске, расположенном в Краснодарском крае, повреждения получил пятиэтажный жилой дом, информирует МЧС РФ.

По предварительным данным, причиной ЧП стал хлопок газовоздушной смеси.

В ведомстве уточнили, что обрушилось перекрытие между четвёртым и пятым этажами одного из подъездов.

«Пятерым жильцам оказывается помощь. На месте работают 67 специалистов и 33 единиц техники», — говорится в сообщении.

Из здания эвакуированы 54 человека, в том числе 12 несовершеннолетних.

Власти оборудовали пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области при взрыве газа в доме пострадали два человека.