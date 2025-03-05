МЧС РФ: в Краснодарском крае частично повреждён многоквартирный дом

В Белореченске, расположенном в Краснодарском крае, повреждения получил пятиэтажный жилой дом, информирует МЧС РФ.
По предварительным данным, причиной ЧП стал хлопок газовоздушной смеси.
В ведомстве уточнили, что обрушилось перекрытие между четвёртым и пятым этажами одного из подъездов.
«Пятерым жильцам оказывается помощь. На месте работают 67 специалистов и 33 единиц техники», — говорится в сообщении.
Из здания эвакуированы 54 человека, в том числе 12 несовершеннолетних.
Власти оборудовали пункт временного размещения.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области при взрыве газа в доме пострадали два человека.