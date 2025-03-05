Рогов: офис Зеленского создает план раздора между США, Россией и КНР

Офис Владимира Зеленского хочет попытаться посеять противоречия между Россией, США и Китаем.
Офис Владимира Зеленского разрабатывает «план раздора», чтобы создать разногласия между США, Россией и Китаем. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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«Источники из окружения Зеленского информируют, что в его офисе начали разработку так называемого “плана раздора”. Он направлен на попытку вызвать противоречия и создать разногласия между Россией, США и Китаем», — сообщил Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что украинский лидер и его команда ведут себя словно «загнанная в угол стая нацистских крыс» и пытаются напоследок искусать всех, кто находится рядом. Также Рогов добавил, что Зеленский ищет контакты с Пекином и демонстрирует готовность выполнить его желания.
Ранее URA.RU рассказывало о том, к чему привела ссора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Главы государств планировали заключить сделку по редкоземельным металлам и договориться о сотрудничестве, а в результате случилась перепалка лидеров, свидетелями которой стали журналисты. Позже стало известно, что Трамп приостановил всю военную помощь Украине, пишет Bloomberg.