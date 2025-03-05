Он отметил, что украинский лидер и его команда ведут себя словно «загнанная в угол стая нацистских крыс» и пытаются напоследок искусать всех, кто находится рядом. Также Рогов добавил, что Зеленский ищет контакты с Пекином и демонстрирует готовность выполнить его желания.