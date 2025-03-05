В Сочи туристы едва сбежали от проснувшихся медведей на пешеходной тропе

На пешеходной тропе в микрорайоне Якорная Щель Лазаревского района Сочи туристы внезапно столкнулись с недавно проснувшимися медведями. Люди чудом остались живы и даже сняли видео опасной встречи. Оно опубликовано в Telegram-канале «Краснодар и край».