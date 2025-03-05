В Сочи туристы едва сбежали от проснувшихся медведей на пешеходной тропе

На видеозаписи испуганный мужчина сначала убегает от опасного зверя, а затем снимает его издалека.
Туристы убегали от медведей в Сочи. Видео © Telegram / Краснодар и край.
«Медведь за мной бежит! Вон он!» — комментирует автор ролика.
За кадром голос второго туриста предупреждает, что с другой стороны спускаются ещё три медведя.
Пользователи в комментариях отметили, что на этой тропе туристы сами часто оставляют корм для животных, мусор и остатки пищи, что могло привлечь медведей.
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