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В Сочи туристы едва сбежали от проснувшихся медведей на пешеходной тропе

На пешеходной тропе в микрорайоне Якорная Щель Лазаревского района Сочи туристы внезапно столкнулись с недавно проснувшимися медведями. Люди чудом остались живы и даже сняли видео опасной встречи. Оно опубликовано в Telegram-канале «Краснодар и край».

На видеозаписи испуганный мужчина сначала убегает от опасного зверя, а затем снимает его издалека.

Туристы убегали от медведей в Сочи. Видео © Telegram / Краснодар и край.

«Медведь за мной бежит! Вон он!» — комментирует автор ролика.

За кадром голос второго туриста предупреждает, что с другой стороны спускаются ещё три медведя.

Пользователи в комментариях отметили, что на этой тропе туристы сами часто оставляют корм для животных, мусор и остатки пищи, что могло привлечь медведей.

Ранее в степях Мангистауской области Казахстана нашли десятки заблудившихся тюленей, которые отползли от побережья Каспийского моря и потерялись. Большинство из них оказались детёнышами.