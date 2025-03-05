В Сети появились кадры с места частичного обрушения дома в Белореченске

Очевидцы запечатлели последствия ЧП в Краснодарском крае, где частично повреждён пятиэтажный дом.
В частности, кадры опубликовал Telegram-канал SHOT. В материале утверждается, что повреждения получили не менее шести квартир.
«Разрушены межэтажные перекрытия на четвёртом и пятом этажах. Минимум шесть квартир повреждено. Обломки дома разбросало по всей округе», — говорится в сообщении.
По предварительным данным МЧС, причиной обрушения является хлопок газовоздушной смеси.
Ранее сообщалось, что из здания эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. Власти организовали пункт временного размещения. Помощь оказывается пятерым пострадавшим.