NZZ: Зеленский подчинился Трампу из-за безысходности

Президент Украины выразил свое недовольство после того, как переговоры о сделке касательно редкоземельных металлов, проводившиеся в Белом доме 1 марта, не увенчались успехом. Он подчеркнул, что настал момент для корректировок и улучшений. Согласно его заявлению, встреча не соответствовала ожиданиям. Тем не менее, Украина готова рассмотреть возможность заключения соглашения по добыче полезных ископаемых, предложенного Соединенными Штатами, даже если в нем не будут полностью учтены интересы украинской стороны.