Ружье, из которого убили Онищенко, было зарегистрировано на подозреваемого

Следствие установило, что инцидент произошел во вторник, 4 марта, когда Онищенко выходил из кафе в селе Завьялово. Подозреваемый в убийстве, сотрудник муниципального унитарного предприятия Анатолий Фенин, был задержан. Он пытался совершить самоубийство после преступления.