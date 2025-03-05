Ружье, из которого убили Онищенко, было зарегистрировано на подозреваемого

Ружье было зарегистрировано на подозреваемого.
Оружие, из которого был убит глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко, принадлежало подозреваемому в его убийстве. Об этом сообщили представители СУ СК по региону.
«Ружье зарегистрировано на подозреваемого в убийстве», — сообщили в ведомстве. Слова приводит РИА Новости.
Следствие установило, что инцидент произошел во вторник, 4 марта, когда Онищенко выходил из кафе в селе Завьялово. Подозреваемый в убийстве, сотрудник муниципального унитарного предприятия Анатолий Фенин, был задержан. Он пытался совершить самоубийство после преступления.
Прокурор Алтайского края Антон Герман взял под контроль расследование дела и поручил территориальному прокурору присутствовать на месте происшествия для установления всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).