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Ружье, из которого убили Онищенко, было зарегистрировано на подозреваемого

Оружие, из которого был убит глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко, принадлежало подозреваемому в его убийстве. Об этом сообщили представители СУ СК по региону.

Ружье было зарегистрировано на подозреваемого.

Оружие, из которого был убит глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко, принадлежало подозреваемому в его убийстве. Об этом сообщили представители СУ СК по региону.

«Ружье зарегистрировано на подозреваемого в убийстве», — сообщили в ведомстве. Слова приводит РИА Новости.

Следствие установило, что инцидент произошел во вторник, 4 марта, когда Онищенко выходил из кафе в селе Завьялово. Подозреваемый в убийстве, сотрудник муниципального унитарного предприятия Анатолий Фенин, был задержан. Он пытался совершить самоубийство после преступления.

Прокурор Алтайского края Антон Герман взял под контроль расследование дела и поручил территориальному прокурору присутствовать на месте происшествия для установления всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).