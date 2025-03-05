Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к сыну

У Александра Лукашенко и Владимира Зеленского в прошлом были теплые дружеские отношения.
Президент Беларуси Александр Лукашенко относился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому как к сыну. Об этом глава республики заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
«Мне его (Зеленского) тоже жаль. Я относился к нему как к собственному сыну. У нас были очень хорошие отношения. Я посещал Украину, мы с Зеленским проводили переговоры… Наша связь была теплой и дружеской. Однако то, что он пошел на поводу у этих радикальных националистических групп, это, конечно, печально», — рассказал Лукашенко, чьи слова передало агентство Белта.
Ранее URA.RU писало о возмущении Лукашенко поведением Зеленского. Глава Белоруссии заявлял, что лидера Украины убеждают вовлечь республику в конфликт, который может оказаться непосильным для страны.