Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к сыну

Президент Беларуси Александр Лукашенко относился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому как к сыну. Об этом глава республики заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

У Александра Лукашенко и Владимира Зеленского в прошлом были теплые дружеские отношения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко относился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому как к сыну. Об этом глава республики заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

«Мне его (Зеленского) тоже жаль. Я относился к нему как к собственному сыну. У нас были очень хорошие отношения. Я посещал Украину, мы с Зеленским проводили переговоры… Наша связь была теплой и дружеской. Однако то, что он пошел на поводу у этих радикальных националистических групп, это, конечно, печально», — рассказал Лукашенко, чьи слова передало агентство Белта.

Ранее URA.RU писало о возмущении Лукашенко поведением Зеленского. Глава Белоруссии заявлял, что лидера Украины убеждают вовлечь республику в конфликт, который может оказаться непосильным для страны.