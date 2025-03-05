Чешские НПЗ вынуждены тратить резервы из-за перебоев поставок по «Дружбе»

«Производство автомобильного топлива на обоих наших НПЗ в городах Литвинов и Кралупы-над-Влтавой сейчас осуществляется в полном объеме и без каких-либо ограничений. Тем не менее, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение НПЗ в городе Литвинов, мы обратились в Управление государственных материальных резервов», — цитирует слова Каидл ТАСС.