Чешские НПЗ вынуждены тратить резервы из-за перебоев поставок по «Дружбе»

В Чехии решили приготовить госрезервы после остановки сторонних поставок нефти.
Чешские нефтеперерабатывающие заводы запросили нефть из государственных резервов из-за остановки поставок по трубопроводу «Дружба» и нужды зайдействовать резервы. Об этом сообщил пресс-секретарь компании НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл.
«Производство автомобильного топлива на обоих наших НПЗ в городах Литвинов и Кралупы-над-Влтавой сейчас осуществляется в полном объеме и без каких-либо ограничений. Тем не менее, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение НПЗ в городе Литвинов, мы обратились в Управление государственных материальных резервов», — цитирует слова Каидл ТАСС.
Как сообщало URA.RU ранее, в Чехии нефть перестала поступать через российский нефтепровод «Дружба». Власти заявили, что в связи с этим страна не столкнется с дефицитом нефти для компаний и домохозяйств. В случае продолжительного прекращения поставок республика готова переключиться на использование альтернативного маршрута через нефтепровод TAL+.