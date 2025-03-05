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Иностранка в Хабаровске осуждена за оправдание терроризма

Приезжая из Центральной Азии приговорена к реальному сроку.

Источник: Reuters

В Хабаровске за публичное оправдание терроризма осуждена иностранка — гражданка государства в Центральной Азии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как было установлено, осужденная, будучи сторонницей радикальных течений ислама, с помощью иностранного мессенджера публично оправдала деятельность террористической организации. Сообщение было доступно для просмотра всем авторизованным пользователям.

— Уголовное дело возбуждено и расследовалось следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю. 1-й Восточный окружной военный суд признал подсудимую виновной в публичном оправдании террористической деятельности и приговорил к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее в Советской Гавани задержан житель города за публичную пропаганду терроризма, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело.