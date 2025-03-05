Иностранка в Хабаровске осуждена за оправдание терроризма

— Уголовное дело возбуждено и расследовалось следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю. 1-й Восточный окружной военный суд признал подсудимую виновной в публичном оправдании террористической деятельности и приговорил к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.