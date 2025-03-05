В Хабаровске осудили женщину за оправдание терроризма

«По материалам УФСБ России по Хабаровскому краю осуждена жительница Хабаровского края, гражданка одной из стран Центральной Азии, причастная к оправданию террористической деятельности. Приговором 1-го Восточного окружного военного суда иностранка признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима», — проинформировали в УФСБ.