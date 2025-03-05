Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске осудили женщину за оправдание терроризма

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Суд в Хабаровске вынес приговор гражданке одной из стран Центральной Азии по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«По материалам УФСБ России по Хабаровскому краю осуждена жительница Хабаровского края, гражданка одной из стран Центральной Азии, причастная к оправданию террористической деятельности. Приговором 1-го Восточного окружного военного суда иностранка признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима», — проинформировали в УФСБ.

Установлено, что осужденная, будучи приверженкой радикальных течений ислама, публично оправдала деятельность террористической организации, используя аккаунт в иностранном мессенджере, доступный для просмотра всем зарегистрированным пользователям.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю.