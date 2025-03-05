Турист из Иркутской области погиб в горах Бурятии после схода лавины

В Окинском районе Бурятии турист из Иркутской области погиб в результате схода лавины. Правоохранительные органы начали проверку по этому делу, а также назначили судебно-медицинское исследование. Инцидент произошел, когда группа из шести человек поднималась на снегоходах к горному озеру для рыбалки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Бурятии.