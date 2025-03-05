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Турист из Иркутской области погиб в горах Бурятии после схода лавины

Судебно-медицинское исследование назначено для выяснения обстоятельств инцидента.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Окинском районе Бурятии турист из Иркутской области погиб в результате схода лавины. Правоохранительные органы начали проверку по этому делу, а также назначили судебно-медицинское исследование. Инцидент произошел, когда группа из шести человек поднималась на снегоходах к горному озеру для рыбалки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Бурятии.

По предварительным данным, трагедия случилась 2 марта на склоне горы Сайлак. Во время восхождения произошел внезапный сход снежной массы, в результате которого один из мужчин погиб. Остальные члены группы смогли самостоятельно извлечь тело и доставить его в населенный пункт.

Специалисты ГУ МЧС по Бурятии предупреждают, что в ближайшие дни возможны сходы лавин на перевале Даван-Гоуджекит в Северо-Байкальском районе республики.

Несчастный случай