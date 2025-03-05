Турист из Иркутской области погиб в горах Бурятии после схода лавины

В Окинском районе Бурятии турист из Иркутской области погиб в результате схода лавины. Правоохранительные органы начали проверку по этому делу, а также назначили судебно-медицинское исследование. Инцидент произошел, когда группа из шести человек поднималась на снегоходах к горному озеру для рыбалки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Бурятии.
По предварительным данным, трагедия случилась 2 марта на склоне горы Сайлак. Во время восхождения произошел внезапный сход снежной массы, в результате которого один из мужчин погиб. Остальные члены группы смогли самостоятельно извлечь тело и доставить его в населенный пункт.
Специалисты ГУ МЧС по Бурятии предупреждают, что в ближайшие дни возможны сходы лавин на перевале Даван-Гоуджекит в Северо-Байкальском районе республики.