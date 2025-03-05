Дело генерала Оглоблина о взятке направили в прокуратуру

По словам Довганя, уголовное дело возникло после того, как Оглоблин написал явку с повинной и дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. Адвокат утверждает, что Оглоблин мог бы избежать ответственности благодаря деятельному раскаянию, так как он активно способствовал раскрытию преступления.