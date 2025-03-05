Дело генерала Оглоблина о взятке направили в прокуратуру

Экс-начальник первого управления ГУС ВС РФ Александр Оглоблин (на фото слева) активно сотрудничал со следствием.
Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в размере 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта», направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщил адвокат Оглоблина Максим Довгань.
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«Мы завершили ознакомление с материалами, и дело отправлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — заявил Довгань. Передает РИА Новости.
Следствие предполагает, что в период с 2016 по 2021 годы экс-начальник ГУС получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» взятку в размере 12 миллионов рублей. Эти средства были переданы за оказание Оглоблиным поддержки в выполнении гособоронзаказа на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Контракт предусматривал поставку коммуникационного оборудования для нужд Минобороны РФ.
По словам Довганя, уголовное дело возникло после того, как Оглоблин написал явку с повинной и дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина. Адвокат утверждает, что Оглоблин мог бы избежать ответственности благодаря деятельному раскаянию, так как он активно способствовал раскрытию преступления.
Защитник уточнил, что Оглоблин признает факт получения денег, но не согласен с квалификацией дела, поскольку оно разделено на два эпизода: первое было возбуждено в отношении самого Оглоблина по статье о получении взятки, в рамках второго было предъявлено обвинение топ-менеджерам завода «Телта» и генералу Шамарину.
Осенью Оглоблин признал вину в получении от топов «Телты» взятки в размере 36 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении него отправлено в Московский гарнизонный военный суд.