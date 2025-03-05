Трамп собрался принять «историческое» решение

Дополнительно, Трамп указал на важность введения зеркальных мер в торговой политике страны. Президент подчеркнул, что США будут отвечать аналогичными действиями на ограничения, вводимые другими странами против американских товаров и компаний. «Что они обложат пошлинами в отношении нас, тем ответим и мы им. Что они обкладывают налогами у нас — мы обкладываем налогами у них», — заявил Трамп.