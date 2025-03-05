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ВСУ использовали две ракеты при попытке атаковать российскую «Мальву»

Несмотря на полученные повреждения, «Мальва» не загорелась.

Источник: Аргументы и факты

Украинские вооруженные силы нанесли удар по российской колесной самоходной артиллерийской установке 2С43 «Мальва» двумя ракетами, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Атака была проведена с использованием ракет GMLRS-M31A1 с осколочно-фугасной боевой частью и M30A1, оснащенной вольфрамовыми шариками. Первая ракета разорвалась рядом с целью, вторая поразила установку сверху.

Несмотря на полученные повреждения, «Мальва» не загорелась. Отмечается, что благодаря прочному бронированию кабины, способному выдержать попадания вольфрамовых шариков от HIMARS, установка может быть восстановлена и возвращена в строй после ремонта.

Ранее сообщалось, как пограничникам ВСУ приказывали зайти в район Рубанщины на американских БТР.