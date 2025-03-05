В Красноярском крае неизвестные зарезали супругов-пенсионеров

О двойном убийстве стало известно накануне, когда знакомые супругов по просьбе их сына, не дозвонившегося до родителей, пришли в квартиру семьи. Дверь была открыта. На телах пенсионеров зафиксированы ножевые ранения, проинформировали в региональном главке Следственного комитета.