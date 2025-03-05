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В Красноярском крае неизвестные зарезали супругов-пенсионеров

Двое жителей Минусинска Красноярского края — 66-летние муж и жена — найдены мертвыми в своей квартире. Следователи возбудили уголовное дело.

Источник: Российская газета

Двое жителей Минусинска Красноярского края — 66-летние муж и жена — найдены мертвыми в своей квартире. Следователи возбудили уголовное дело.

О двойном убийстве стало известно накануне, когда знакомые супругов по просьбе их сына, не дозвонившегося до родителей, пришли в квартиру семьи. Дверь была открыта. На телах пенсионеров зафиксированы ножевые ранения, проинформировали в региональном главке Следственного комитета.

Возбуждено дело об убийстве двух человек из корыстных побуждений (правоохранители предполагают, что преступник похитил имущество).

Сотрудники СК вместе с коллегами из МВД ищут убийцу.