Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ходе КТО в Дагестане нейтрализовали четырех боевиков

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Четыре боевика нейтрализовали в ходе контртеррористической операции в Дагестане, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Источник: © РИА Новости

«В результате проведенной ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Дагестане контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в Каспийске», — рассказали в комитете.

На месте боя и в расположенном рядом тайнике нашли гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы.

Деятельность банды, как отметили в НАК, координировалась запрещенной в России международной террористической организацией «Исламское государство»*.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава нет, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее администрация Махачкалы сообщила, что в поселке Семендер в пригороде дагестанской столицы ввели режим КТО. Как рассказали РИА Новости в оперативном штабе республики, перед этим неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранителям.

* Запрещенная в России террористическая группировка