В ходе КТО в Дагестане нейтрализовали четырех боевиков

На месте боя и в расположенном рядом тайнике нашли гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы.
Деятельность банды, как отметили в НАК, координировалась запрещенной в России международной террористической организацией «Исламское государство»*.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава нет, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее администрация Махачкалы сообщила, что в поселке Семендер в пригороде дагестанской столицы ввели режим КТО. Как рассказали РИА Новости в оперативном штабе республики, перед этим неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранителям.
* Запрещенная в России террористическая группировка