В ходе КТО в Дагестане нейтрализовали четырех боевиков

Ранее администрация Махачкалы сообщила, что в поселке Семендер в пригороде дагестанской столицы ввели режим КТО. Как рассказали РИА Новости в оперативном штабе республики, перед этим неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранителям.