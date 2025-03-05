Демократы пытаются сорвать выступление Трампа. Видео

В своем выступлении Трамп заявил о наступлении «золотого века» для страны в период его президентства. В начале своего обращения бывший президент использовал фразу «Америка вернулась», подчеркивая значимость своих достижений на посту главы государства. Но не все присутствующие в зале оценили его слова положительно.