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21-летняя жительница Искитима пойдет под суд за попытку сбыта наркотиков

В Искитиме завершилась неудачная попытка 21-летней местной жительницы сбыть наркотики, включая «соль» и мефедрон.

Источник: AP 2024

Прокуратура направила уголовное дело в Татарский районный суд, обвиняя женщину в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах с использованием сети Интернет.

По данным следствия, обвиняемая приобрела более 50 граммов различных наркотиков через мессенджер. В декабре 2024 года она приехала в Татарск, предварительно расфасовав наркотики на 53 свертка для последующего сбыта неопределенному кругу лиц. Однако её преступная деятельность была пресечена сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Татарский», и женщина была задержана до завершения своего преступного умысла.

Теперь дело будет рассмотрено судом, где обвиняемой грозит серьезное наказание.