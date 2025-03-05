21-летняя жительница Искитима пойдет под суд за попытку сбыта наркотиков

По данным следствия, обвиняемая приобрела более 50 граммов различных наркотиков через мессенджер. В декабре 2024 года она приехала в Татарск, предварительно расфасовав наркотики на 53 свертка для последующего сбыта неопределенному кругу лиц. Однако её преступная деятельность была пресечена сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Татарский», и женщина была задержана до завершения своего преступного умысла.