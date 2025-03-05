В Челябинске членам группы наркосбытчиков дали 27 лет колонии на троих

Мужчины признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Злоумышленники были задержаны в 2022 году сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Главка МВД. Полицейские изъяли тогда более 1,5 кг мефедрона.
В ходе следствия было установлено, что подозреваемые фасовали наркотическое вещество и размещали его на территории Челябинска и области в тайники для дальнейшего сбыта.
С учетом роли и степени участия каждого в совершении преступлений виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7, 8 и 12 лет в исправительных колониях строгого режима.