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В Челябинске членам группы наркосбытчиков дали 27 лет колонии на троих

В Челябинске суд дал 27 лет колонии на троих участникам организованной группы наркосбытчиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Мужчины признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Злоумышленники были задержаны в 2022 году сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Главка МВД. Полицейские изъяли тогда более 1,5 кг мефедрона.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемые фасовали наркотическое вещество и размещали его на территории Челябинска и области в тайники для дальнейшего сбыта.

С учетом роли и степени участия каждого в совершении преступлений виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7, 8 и 12 лет в исправительных колониях строгого режима.